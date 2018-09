später lesen Brand in Einliegerwohnung: Vier Katzen tot Teilen

Bei einem Küchenbrand in einer Einliegerwohnung in Dolgesheim sind vier Katzen gestorben. Sie erstickten vermutlich durch die starke Rauchentwicklung, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Die Mieter waren während des Feuers nicht zu Hause. dpa