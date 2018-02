später lesen Brand in Flüchtlingsheim: Vermutlich technischer Defekt FOTO: Michael Deines FOTO: Michael Deines Teilen

Twittern

Teilen



In einer Flüchtlingsunterkunft in Osthofen im Kreis Alzey-Worms ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Worms mitteilte. Die Feuerwehr habe die Flammen rasch gelöscht. „Ursache war vermutlich ein technischer Defekt eines Receivers oder Fernsehers in einem der Zimmer“, sagte ein Polizeisprecher. Die Stadt Osthofen und die Verbandsgemeinde Wonnegau kümmerten sich um die provisorische Unterbringung der Flüchtlinge an einem anderen Ort. Die Höhe des Sachschadens war vorerst unbekannt. Die Kripo begann zu ermitteln. „Es wird auch noch ein Brandsachverständiger eingeschaltet“, erklärte der Sprecher. dpa