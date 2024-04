Feuer 22 Verletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft in Trier

Bei einem Brand von Wohncontainern einer Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Trier sind 22 Menschen verletzt worden. 20 Bewohnerinnen und Bewohner wurden am Samstagnachmittag leicht verletzt, 6 von ihnen kamen zur Behandlung in Kliniken. Ein Sanitäter und eine Polizistin hätten bei dem Einsatz ebenfalls Verletzungen erlitten, teilte die Stadt mit. Die Ursache für das Feuer blieb laut Polizei auch am Sonntag vorerst unklar. Die Kripo wollte Ermittlungen einleiten.