Brand in Gebäudekomplex: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Die Polizei sucht weiter nach dem Verantwortlichen für einen Brand in einem Gebäudekomplex am Dienstag in Bad Kreuznach. „Wir gehen von einer Brandstiftung aus“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. dpa