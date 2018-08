Brand in Gießerei: 28 Menschen leicht verletzt

Bei einem Brand in einer Gießerei im Kreis Kaiserslautern sind 28 Menschen leicht verletzt worden. Zwei von ihnen seien von spritzenden Eisensplittern getroffen worden, die anderen hätten eine Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Polizei am Freitag mit. dpa

Mehrere Tonnen Flüssigeisen waren am Donnerstag in dem Unternehmen in Enkenbach-Alsenborn durch einen Riss im Behälter auf den Boden gelaufen. Es entstand ein Feuer, durch die Hitze schmolz das Plastikwellendach. Der Schaden beträgt mindestens 20 000 Euro.

