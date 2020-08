Brand in Hühnergehege: Tiere bleiben unverletzt

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Wernau Beim Brand in einem Hühnerhege in Wernau (Kreis Esslingen) sind alle Tiere unverletzt geblieben. Nach Angaben der Polizei hatten am Samstag aus zunächst nicht geklärten Umständen eine Gartenhütte sowie das Außengehege Feuer gefangen.

