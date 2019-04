später lesen Brand in Industriegebiet: Schaden in sechsstelliger Höhe Teilen

Ein Brand in einem Metallbetrieb in Landau hat am Sonntag für einen Schaden in sechsstelliger Höhe gesorgt. Das sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Brand in dem Betrieb im Landauer Industriegebiet sei am Morgen ausgebrochen, die Löscharbeiten sollten bis zum Abend andauern. dpa