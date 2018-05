später lesen Brand in Jugendheim: Alle Bewohner retten sich ins Freie FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Bei dem Brand einer Jugendhilfeeinrichtung im Rhein-Hunsrück-Kreis in der Nacht zum Dienstag haben sich alle Bewohner retten können. Die sieben Jugendlichen und ihr Betreuer hätten das brennende Gebäude in Boppard-Badenhard unverletzt verlassen, teilte die Polizei mit. Das Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar, die Jugendlichen wurden in anderen Heimen untergebracht. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 90 000 Euro. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Den Rettungskräften war zunächst ein Zimmerbrand gemeldet worden. Als sie eintrafen, hatten sich die Flammen im gesamten Gebäude ausgebreitet. dpa