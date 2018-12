später lesen Brand in Klinik: Sechs Menschen mit Atemwegsreizungen FOTO: Hauke-Christian Dittrich FOTO: Hauke-Christian Dittrich Teilen

Twittern

Teilen



Beim Brand einer Matratze in einer Klinik in Speyer haben der Polizei zufolge sechs Menschen Atemwegsreizungen erlitten. Das Feuer habe einen Schaden von mindestens 50 000 Euro verursacht, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mit. dpa