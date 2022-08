Saarpfalz-Kreis : Brand in Kompostieranlage: Sachschaden von einer Million

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ormesheim Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Mittwoch einen Brand in einer Kompostieranlage in Mandelbachtal-Ormesheim im Saarpfalz-Kreis gelöscht. Neben der Bandfördermaschine standen auch zwei große Kompostboxen in Flammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Weil die Einsatzkräfte die Kompostboxen zuerst leeren mussten, erstreckten sich die Löscharbeiten über rund fünf Stunden. Im Zuge des Brandes kam es laut Polizei zu einer Rauchgasbelastung, die sich auch in Ormesheim und Eschringen bemerkbar machte. Allerdings waren die Anwohnerinnen und Anwohner nicht gefährdet.

Weil infolge des Feuers unter anderem die Hauptarbeitsmaschine der Kompostieranlage vollständig beschädigt wurde, liegt der Sachschaden nach ersten Schätzungen der Polizei bei ungefähr einer Million Euro. Die Ursache des Brandes ist gegenwärtig noch Teil von Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:220803-99-255178/2

(dpa)