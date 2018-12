später lesen Brand in Krankenhaus in Speyer: Feuerwehr: Keine Verletzten FOTO: Hauke-Christian Dittrich FOTO: Hauke-Christian Dittrich Teilen

Twittern

Teilen



Beim Brand einer Matratze in einer Klinik in Speyer ist den Behörden zufolge niemand verletzt worden. Die Rettungskräfte seien am frühen Morgen zu einem Feuer ins Diakonissen-Stiftungskrankenhaus gerufen worden, teilte die Feuerwehr Speyer am Freitag mit. dpa