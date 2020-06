Brand in Lagerhalle in Mittelreidenbach: „Größeres Ausmaß“

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Mittelreidenbach Eine Halle im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens in Mittelreidenbach (Landkreis Birkenfeld) ist in der Nacht zu Freitag in Brand geraten. Bislang gebe es keine Verletzten, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa