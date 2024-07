Feuer in der Altstadt Brand in Mainzer Gaststätte - Wohnungen evakuiert

Wegen eines Brandes in einer Gaststätte in der Mainzer Altstadt sind mehrere Bewohner des betroffenen Hauses von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Am Abend hatte eine Anruferin über den Notruf eine starke Rauchentwicklung aus dem Restaurant gemeldet, teilte die Feuerwehr mit. Das Lokal war geschlossen. Weil auch die Bewohner der Etagen oberhalb des Lokals in Gefahr waren, rückten mehrere Feuerwehren aus.