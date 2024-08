Feuer Brand in Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach sind vier Bewohner leicht verletzt worden. Sie seien mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Feuer betraf den Angaben zufolge nur den Keller und das Erdgeschoss des Hauses und wurde bereits gelöscht.