Brand in Mehrfamilienhaus in Dreisbach

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Dreisbach In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag ist in einem Mehrfamilienhaus in Dreisbach (Westerwaldkreis) ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Hachenburg am Samstag mitteilte.

