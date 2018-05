später lesen Brand in Mehrfamilienhaus in Niederbreitbach FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Niederbreitbach (Landkreis Neuwied) hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Etwa 140 Feuerwehrleute löschten nach Polizeiangaben mehrere Stunden lang Flammen, die sich im Dachstuhl des Hauses ausgebreitet hatten. Verletzt wurde niemand. 14 Bewohner standen bereits vor dem Haus, als die Feuerwehr eintraf. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei vermutet einen Blitzschlag. dpa