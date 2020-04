Brand in Mehrfamilienhaus: Zwei Tote gefunden

Feuerwehrmänner in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild.

Malbergweich Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Malbergweich (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sind zwei Männer tot aufgefunden worden. Sieben Bewohner des Hauses wurden nach Angaben der Polizei in Bitburg am Samstag mit einer möglichen Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa