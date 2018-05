später lesen Brand in Produktionshalle: Feuerwehr kämpft fast 24 Stunden FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Twittern

Teilen



Ein Brand in einer Produktionshalle in St. Ingbert (Kreis Saarpfalz-Kreis) hat die Feuerwehr fast einen Tag lang beschäftigt. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer von Freitag- bis Samstagvormittag bekämpft, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Das Feuer sei immer wieder aufgelodert. Außerdem sei das Gebäude einsturzgefährdet gewesen. Zeitweise seien mehr als 200 Einsatzkräfte und 55 Fahrzeuge vor Ort gewesen, hieß es in der Mitteilung. dpa