Brand in Saarbrücken: Drei Menschen durch Rauchgas verletzt

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht am Straßenrand. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Bei einem Zimmerbrand in einer Wohnung in Saarbrücken sind drei Menschen durch Rauchgas verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist die Wohnung nach dem Feuer am Montagabend nicht mehr bewohnbar.

