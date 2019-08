Brand in Sägewerk: Flammen vernichten zwei Lagerhallen

Ein Feuerwehrauto fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz.

Langenbach/Hachenburg Bei einem Großfeuer in einem Sägewerk in Langenbach bei Kirburg sind am Dienstag zwei Hallen zerstört worden. Die Gebäude brannten komplett ab. „Die Hallen sind verloren“, sagte Feuerwehrsprecher Henrik Gelhausen.

Zunächst war nur eine Halle betroffen, dann griffen die Flammen auch auf das ebenfalls mit Holz gefüllte Nachbargebäude über, wie die Polizei in Hachenburg berichtete. Die Landesstraße 285 wurde zwischen Friedewald und Kirburg voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer mussten Umleitungen nehmen.