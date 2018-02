später lesen Brand in Sägewerk: Frost erschwert Löscharbeiten FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

In einem Sägewerk im Westerwald ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, steht der Betrieb in Urbach (Kreis Neuwied) seit 4 Uhr in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten am Mittwochmorgen an. Niedrige Temperaturen erschwerten die Arbeit der Feuerwehr, sagte ein Polizeisprecher. „Es wäre einfacher, mit Eiswürfeln zu löschen.“ Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Wachhund konnte rechtzeitig und unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden. dpa