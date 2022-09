Landkreis Ahrweiler : Brand in Schützenhalle: Dach teilweise eingestürzt

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Oberzissen In einer Schützenhalle in Oberzissen (Landkreis Ahrweiler) ist es zu einem Brand gekommen. Das Feuer sei am frühen Freitagmorgen von einem technischen Defekt an einem Warmwasserboiler ausgegangen und habe auf einen angrenzenden Stromkasten übergegriffen, teilte die Polizei in Remagen am Freitag mit.

Der Brand breitete sich demnach auch auf die Decke der Halle aus, die während der Löscharbeiten teilweise einstürzte.

Die Feuerwehr hatte wegen der Rauchentwicklung zeitweise einen Alarm über die Warnapp Katwarn ausgelöst und Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Ein Risiko, dass Munition explodieren könnte, habe es nicht gegeben. Diese wurde nicht in der Halle gelagert, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 60.000 Euro.

