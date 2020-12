Brand in Sinzig in einer Scheune: 100 000 Euro Sachschaden

Feuerwehreinsatz. Foto: Armin Weigel/dpa

Sinzig Eine Scheune in Sinzig (Landkreis Ahrweiler) ist in Vollbrand geraten - der Schaden beträgt rund 100 000 Euro. Es wurden keine Menschen oder Tiere verletzt, wie die Polizei Remagen am Montag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa