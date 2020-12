Brand in Unterjeckenbach: Schaden in sechsstelliger Höhe

Unterjeckenbach Bei einem Feuer im Kreis Kusel sind am frühen Freitagmorgen gleich drei Gebäude beschädigt worden. Zunächst war die Brandursache unklar.

Bei einem Brand im Kreis Kusel sind eine Scheune und zwei Wohnhäuser schwer beschädigt worden. Die in den zwei Wohnhäusern anwesenden Männer blieben am frühen Freitagmorgen unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in Unterjeckenbach an einem Wohnhaus mit Wintergarten aus. In dessen direkter Nachbarschaft befinde sich eine umgebaute Scheune und ein weiteres Wohngebäude. Die Flammen griffen einem Polizeisprecher zufolge auch auf diese Bauten über. Das Haus, in dem das Feuer ausbrach, sowie die Scheune brannten vollständig aus.