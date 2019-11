Brand in Wohnhaus in der Eifel: Eine Verletzte

Rittersdorf Eine 62-Jährige ist bei einem Wohnhausbrand in Rittersdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) verletzt worden. Die Bewohnerin hatte am Montagabend vergeblich versucht, die Flammen selbst zu löschen. Dabei habe sie leichte Verbrennungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa