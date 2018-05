später lesen Brand mit Rauch und geringem Sachschaden bei Müllentsorger Teilen

Twittern

Teilen



Viel Rauch, aber wenig Sachschaden ist die Bilanz eines Brandes in einem saarländischen Müllentsorgungsbetrieb. In einem etwa 20 mal 20 Meter großen Altpapiercontainer war am Donnerstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer entstanden. „Es war aber relativ unproblematisch“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Container habe nur etwa zwei Kubikmeter loses Papier enthalten. Die Anwohner waren wegen des Rauchs vorsorglich gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Es habe aber keine Gefahr für die Menschen bestanden, und es sei auch niemand verletzt worden. dpa