später lesen Brand mit starker Rauchentwicklung bei Müllentsorger Teilen

Twittern

Teilen



In einem Müllentsorgungsbetrieb im Saarland ist es am Donnerstagabend zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Auf einer Fläche von 20 mal 20 Metern brannten in Kirkel (Saarpfalz-Kreis) aus unbekannter Ursache zwei Müllbunker mit losem Papier, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Mehrere Feuerwehren brachten das Feuer unter Kontrolle. dpa