Brand mit vier Toten: Plädoyers im Prozess werden erwartet

Bei dem Feuer waren Ende 2017 in Saarbrücken vier Menschen gestorben. Jetzt nähert sich der Prozess gegen die mutmaßliche Brandstifterin dem Ende entgegen. Nach Auskunft einer Gerichtssprecherin wird heute noch eine psychiatrische Sachverständige gehört. dpa

Anschließend werden die Plädoyers erwartet. Das Urteil soll am Donnerstag (19.7.) verkündet werden.

Laut Anklage hat die Frau unter Einfluss von Alkohol und Drogen am 3. Dezember vergangenen Jahres Alkohol mittags in ihrem Bett ein Feuer gelegt. Danach verließ sie das sechsstöckige Wohn- und Geschäftshaus. Vier Männer im Alter von 29 bis 70 Jahren starben an Rauchgasvergiftungen.

Der Prozess wegen Brandstiftung mit Todesfolge läuft seit Anfang Juni vor dem Schwurgericht in Saarbrücken. Einer der Pflichtverteidiger der 38-jährigen Angekündigten hatte zu Beginn angekündigt, dass seine Mandantin weder Angaben zu ihrer Person noch zur Sache machen werde.