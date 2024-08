Landkreis Ahrweiler Brand von Lagerhallen - Polizei erwartet Millionenschaden

Die Polizei geht nach einem Brand von Lagerhallen in einem Industriegebiet im Landkreis Ahrweiler von einem Millionenschaden aus. Am Montagabend waren aus bisher ungeklärter Ursache zwei Lagerhallen zweier Firmen in Hönningen in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung und eine etwa 200 Meter hohe, dunkle Rauchsäule fest. Beide in Vollbrand stehende Lagerhallen löschte die Feuerwehr demnach bis in die Nacht hinein ab.