Brand zerstört Fachwerkhaus in Idar-Oderstein

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Idar-Oberstein Ein Fachwerkhaus in Idar-Oderstein (Landkreis Birkenfeld) ist durch einen Brand vollständig zerstört worden. Die Feuerwehr war am Sonntagabend gerufen worden, weil der Dachstuhl in Flammen stand. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude konnte verhindert werden, wie die Polizei mitteilte.

Zehn Anwohner mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung in Sicherheit gebracht werden. 140 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bei den Löscharbeiten vor Ort.