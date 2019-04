später lesen Brandanschläge auf Restaurant: Polizei sucht Zeugen Teilen

Nach zwei Brandanschlägen auf ein Restaurant in Koblenz im März sucht die Polizei nach Zeugen der Taten. In beiden Fällen seien Brandsätze geworfen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Staatsanwaltschaft habe eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt. dpa