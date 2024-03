Prozess Brandanschlag-Prozess: Bereits Verurteilter schweigt

Vergangene Woche war der nun Angeklagte nach einer Aussage eines Hauptzeugen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Es ging um eine in dem Verfahren zentrale Aussage, die der Angeklagte laut Bundesanwaltschaft am Vorabend des Feuers im Beisein des Hauptzeugen und des Verurteilten getroffen haben soll: „Hier müsste auch mal so was brennen oder passieren.“ Der Zeuge hatte vor dem OLG gesagt, er könne sich an den Satz erinnern, dass „etwas passieren“ müsse - an den genauen Wortlaut und das Wort „brennen“ aber nicht. Die Worte sollen angesichts damaliger rassistischer Ausschreitungen in Ostdeutschland gesagt worden sein.