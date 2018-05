später lesen Brandattacke auf Trierer Karl-Marx-Statue FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Auf die erst kürzlich in Trier errichtete Statue des Philosophen Karl Marx ist am frühen Donnerstagmorgen eine Brandattacke verübt worden. Ein an dem Bronze-Denkmal befestigtes Banner sei angezündet worden, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr habe das Spruchband gelöscht. Sachschaden sei nicht entstanden. dpa