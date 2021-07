Brandenburg schickt Einsatzkräfte zur Hochwasserhilfe

Beelitz Feuerwehrleute, Mediziner, Helfer - aus Brandenburg wird die Unterstützung für die Katastrophengebiete im Westen Deutschlands immer größer. Das Innenministerium sagt, wobei sie zum Einsatz kommen sollen.

Zur Hilfe in den Hochwassergebieten schickt Brandenburg mehr als 300 Einsatzkräfte für den Katastrophenschutz. Sie seien unterwegs zum Nürburgring in Rheinland-Pfalz, um von dort aus in den kommenden Tagen die Kräfte bei der Bewältigung der Flutkatastrophe zu unterstützen, teilte das Innenministerium am Mittwoch in Potsdam mit.