Brandstetter trifft: SV Wehen bleibt im Aufstiegsrennen

Der SV Wehen Wiesbaden hat dank Winterneuzugang Simon Brandstetter seinen dritten Platz in der 3. Fußball-Liga gefestigt. Der 27 Jahre alte Ex-Duisburger köpfte am Samstag in der 45. Minute das Siegtor beim 1:0 (0:0)-Erfolg der Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm bei der SpVgg Unterhaching. „Riesengroß“ war die Erleichterung nicht nur bei Mittelfeldspieler Robert Andrich: „Wir haben heute alles reingeworfen und nicht ganz unverdient gewonnen.“ dpa