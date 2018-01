später lesen Brandstifter zündet Heu und Holz an: 60 000 Euro Schaden Teilen

Ein Brandstifter hat im Donnersbergkreis in der Nacht zum Mittwoch landwirtschaftliche Geräte, etwa 100 Heuballen sowie Holz und eine Mülltonne angezündet. Er habe einen Schaden von 60 000 Euro angerichtet, teilte die Polizei mit. Zunächst war der Behörde der Brand der Mülltonne in Alsenz gemeldet worden. Kurz darauf brannten in Niedermoschel die Heuballen sowie mehrere Kubikmeter Holz. Durch das Feuer wurden auch landwirtschaftliche Geräte beschädigt. Noch in der Nacht wurde ein 34 Jahre alter Tatverdächtiger in Obermoschel vorläufig festgenommen. dpa