Knapp ein halbes Jahr nach dem Feuer mit vier Toten und 25 Verletzten in Saarbrücken beginnt heute der Prozess gegen eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses. Die 38-Jährige muss sich vor dem Schwurgericht in Saarbrücken wegen Brandstiftung mit Todesfolge verantworten. dpa

Die Frau soll am Morgen des 3. Dezember 2017 Alkohol und Drogen zu sich genommen und mittags in ihrem Bett ein Feuer gelegt haben. Danach verließ sie das sechsstöckige Wohn- und Geschäftshaus. Vier Männer (29, 46, 69 und 70 Jahre) starben an einer Rauchgasvergiftung. Das Landgericht hat bis zum 19. Juli noch sechs weitere Verhandlungstage angesetzt.