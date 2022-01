Brandursache in Außenbereich von Klinik weiter unklar

Im Außenbereich der Südpfalzklinik in Kandel hat es am Wochenende gebrannt. Foto: Aaron Klewer/Einsatz-Report24/dpa

Kandel Die Ursache für den Brand im Außenbereich der Südpfalzklinik in Kandel am Samstagabend ist weiterhin unklar. Zur Klärung sei am Montag ein Gutachten der Unfallstelle erstellt worden, teilte die Kriminalinspektion Landau am Dienstag mit.

In wenigen Tagen soll das Ergebnis vorliegen und zeigen, ob es sich um Brandstiftung gehandelt haben könnte, wie ein Sprecher erläuterte.

Bei dem Brand an der Fassade und an Zuleitungen sei ein Schaden von etwa 400.000 Euro entstanden, berichtete das Polizeipräsidium Rheinpfalz. Nach ersten Ermittlungen waren Kleidercontainer in Brand geraten - durch Außentüren drang daraufhin Rauch in Räume der Klinik. Der Krankenhausbetrieb konnte durch Sicherungssysteme aufrecht erhalten werden. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand.

