später lesen Brandursache von Schützenheim weiter ungeklärt FOTO: Stephan Jansen FOTO: Stephan Jansen Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Feuer in einem Schützenhaus in Neustadt (Wied) am Dienstagmorgen ist die Brandursache weiter unklar. Polizisten und Sachverständige hätten den Ort unter anderem mit Hilfe eines Spürhundes untersucht, teilte die Polizei am Nachmittag mit. dpa