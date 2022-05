2. Bundesliga : Braunschweig zweiter Aufsteiger, Lautern in Relegation

Robin Krauße von Eintracht Braunschweig geht vom Platz. Foto: Werner Scholz/dpa

Köln Eintracht Braunschweig steht als direkter Wiederaufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga fest, der 1. FC Kaiserslautern muss dagegen in die Relegation gegen Dynamo Dresden. Am 37. und vorletzten Spieltag kassierten die Lauterer durch das 0:2 (0:2) bei Viktoria Köln die dritte Niederlage in Folge.

Zum Saisonabschluss und damit bis zum Relegations-Hinspiel am 20. Mai haben die Pfälzer spielfrei, weil der vorgesehene Gegner Türkgücü München seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen hat.

Die Braunschweiger sind somit trotz der 2:3-Niederlage am Samstag in Meppen nicht mehr von Rang zwei zu verdrängen und begleiten den 1. FC Magdeburg in die 2. Liga. Braunschweigs Abschlussgegner Köln ist durch den Sieg gegen den FCK gerettet und geht ins vierte Drittliga-Jahr. Den vierten Absteiger neben Türkgücü, dem TSV Havelse und den Würzburger Kickers ermitteln der SC Verl und Viktoria Berlin.

Vor 8382 Zuschauern, davon etwa 6000 aus der Pfalz mit dem 1990er-Weltmeister Andreas Brehme und Ex-FIFA-Schiedsrichter Markus Merk als Edelfans, schossen Moritz Fritz (27.) und David Philipp (38.) vor der Pause die Tore für die Viktoria. Der viermalige Meister aus Kaiserslautern drängte nach der Pause, mehr als ein Lattenschuss von Terrence Boyd kam aber nicht heraus (64.).

