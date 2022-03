Industrie : Breite Unterstützung für Sanktionen gegen Russland

Mainz 89 Prozent der rheinland-pfälzischen Unternehmen unterstützen laut einer Umfrage die gegen Russland verhängten Sanktionen, 5 Prozent tun dies nicht. „Dies zeigt, wie solidarisch die Betriebe in Rheinland-Pfalz zu den Maßnahmen gegen die Aggression Russlands stehen“, sagte Karina Szwede, Sprecherin International der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Rheinland-Pfalz, am Dienstag zu den Ergebnissen einer Umfrage unter Mitgliedsunternehmen.

Dabei gaben 23 Prozent der Unternehmen an, von den Sanktionen stark oder sehr stark betroffen zu sein. Von den antwortenden Unternehmen machte fast die Hälfte (47 Prozent) Geschäfte in Russland, Belarus oder Ukraine Geschäfte. Bei 38 Prozent davon ging es vorrangig um den Export von Waren oder Dienstleistungen und bei 10 Prozent um das Importgeschäft. Vier Prozent unterhalten Niederlassungen oder Firmen in den besagten Ländern. An der Blitzumfrage hatten sich den Angaben zufolge 472 Unternehmen aller Größen und Branchen beteiligt.

© dpa-infocom, dpa:220308-99-435656/2

(dpa)