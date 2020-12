Bremen und Saarland unterstützen Sender-Klagen in Karlsruhe

Bremen Die beiden Bundesländer Bremen und Saarland unterstützen beim Bundesverfassungsgericht die angekündigten Klagen öffentlich-rechtlicher Rundfunksender gegen die Blockade der Beitragserhöhung. Die Regierungschefs beider Länder kündigten am Donnerstag eine eigene Stellungnahme zu dem Verfahren an und wenden sich damit explizit auch gegen die Haltung Sachsen-Anhalts, das die Anhebung um 86 Cent zum 1. Januar de facto blockiert.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) bedauerte das Scheitern des ersten Medienänderungsstaatsvertrags in Sachsen-Anhalt. „Mit diesem Vorgang ist in der föderalen Medienpolitik in Deutschland der Rubikon überschritten. Es bedarf nun dringend einer rechtlichen Klarstellung“, betonte er in einer gemeinsamen Pressemitteilung.