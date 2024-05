Agrar Bremer Senatswein 2023 vorgestellt: „Wie Sonne in Tüten“

Als strahlend, klar und belebend hat Bremens Ratskellermeister Frederik Janus den Jahrgang 2023 des Bremer Senatsweins beschrieben. „Ein Wein wie Sonne in Tüten“, sagte er zur Vorstellung des Riesling Kabinetts am Donnerstag laut Mitteilung. Der Geschmackseindruck sei intensiv und zart zugleich. Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) sagte, der Senatswein stehe exemplarisch für die Kreativität des Bremer Ratskellers und des Martinshofes. „Beide haben einen festen Platz in den Herzen der Bremerinnen und Bremer, beide leisten innovative Arbeit - für die Weinkultur in Deutschland und bei der Schaffung von Perspektiven für Menschen mit Behinderung.“