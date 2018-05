später lesen Bremsen versagen, Feuer im Auto: Mann fährt in Getreidefeld Teilen

Der Alptraum jedes Autofahrers: Erst fallen die Bremsen aus, dann fängt das Auto Feuer. Bei voller Fahrt ist der Wagen eines 43-Jährigen in der Nähe von Germersheim in Rheinland-Pfalz in Brand geraten. Der Mann steuerte sein Fahrzeug am Dienstagnachmittag schließlich in ein Getreidefeld, wie die Polizei mitteilte. Dort kam er mit seinem Wagen zum Stehen. Zuvor hatte der Mann auf der B9 bemerkt, dass er nicht mehr bremsen konnte. Die Bremsen fingen schließlich an zu rauchen und fingen Feuer. Der 43-Jährige rettete sich aus dem Fahrzeug und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Warum das Auto gebrannt hat, war erst noch unklar. Insgesamt entstand ein Schaden von 16 000 Euro. dpa