Brennende Matratze aus dem Fenster geworfen

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Zemmer Eine brennende Matratze in einer psychiatrischen Einrichtung in Zemmer (Kreis Trier-Saarburg) hat einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Das Feuer war in der Nacht vermutlich auf Grund eines Unfalls oder durch Unachtsamkeit ausgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ein Bewohner der Einrichtung warf die Matratze daraufhin aus dem Fenster und verhinderte so Schlimmeres. Es wurde niemand verletzt und auch am Gebäude entstand kein Schaden, wie der Polizeisprecher sagte.