Brennende Scheune: Bewohner müssen ihr Haus verlassen

Ein Feuerwehrwagen fährt über eine Straße. F. Foto: Friso Gentsch/dpa.

Ludwigshafen Nach dem Brand einer Scheune in Ludwigshafen haben Bewohner ihr angrenzendes Wohnhaus verlassen müssen. Die Giebelwand der Scheune sei am Mittwoch auf einen Anbau gestürzt, teilte die Feuerwehr Ludwigshafen am Donnerstag mit.

