Weil ihm die Martinshörner zu laut waren, hat sich ein Bürger bei der Freiwilligen Feuerwehr aus Bad Kreuznach beschwert. Diese war nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag zu einem Einsatz unterwegs, um einen Scheunenbrand zu löschen. Die Feuerwehr regierte mit Unverständnis auf den Anrufer. Schließlich hätten auch die Einsatzkräfte ihre Nachtruhe opfern müssen – wie so oft in ihrem Leben. Nur wenn sie mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn fahren, könnten sie von ihrem Wegerecht Gebrauch machen. dpa