Mit seinem geistesgegenwärtigen Eingreifen bei einem Feuer auf seinem Traktoranhänger hat ein 36-Jähriger im Kreis Kaiserslautern möglicherweise noch größeren Schaden verhindert. Auf dem fahrenden Anhänger waren am Dienstag bei Queidersbach im Kreis Kaiserslautern 14 Strohballen in Brand geraten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. dpa