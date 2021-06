Brennender Anhänger auf Autobahn

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Pirmasens Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Freitagnachmittag auf der A62 kurz vor Höheischweiler der Reifen eines Lastwagen-Anhängers während der Fahrt in Brand geraten. Lastwagen und Anhänger waren nach Angaben der Polizei mit Hausmüll-Containern beladen.

Der Fahrer konnte das Gespann auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen und den Anhänger abkoppeln. In der Zwischenzeit war durch die Wärmeentwicklung auch der Müll im Container in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen, der Anhänger wurde durch das Feuer jedoch stark beschädigt. Die Fahrbahndecke auf dem Standstreifen wurde den Angaben zufolge durch die Hitze beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Landstuhl für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.