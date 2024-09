Verkehr Brennender Pkw auf A48

Nach dem Brand eines Pkws auf der A48 zwischen Mayen und Polch am Mittwochmorgen ist die Autobahn in Richtung Koblenz wieder frei. Wie die Polizei mitteilte, seien die Lösch- und Bergungsarbeiten sowie die Reinigung der Fahrbahn gegen 8.30 Uhr abgeschlossen worden. Zuvor musste zunächst die komplette Fahrbahn und im Anschluss ein Fahrstreifen in Richtung Koblenz gesperrt werden.